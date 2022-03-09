Россия уже завела на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения - Зеленский (видео) [ Редактировать ]
Россия уже завела на нашу территорию почти все войска, которые собирали для вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 9 марта.
Главное из заявлений Зеленского в сегодняшнем обращении:
- Масштаб угрозы - максимальный. Российский контингент заведен почти полностью "кого собирали для вторжения в Украину". "Но и масштаб нашего ответа - максимальный".
- Военные и тероборона смогла пополнить силы за счет вражеских трофеев. "Что может быть более унизительным для оккупанта? - Мы будем бить их их же оружием".
- Зеленский заявил, что почти 2 недели войны показали, что мы не сдадимся, и обратился к российским военным на русском языке - "вас здесь ничего не ждет кроме плена и гибели". По его словам, "командиры все понимают". "Нужно заканчивать эту войну, нужно возвращаться к миру, уходите из наших домов, уходите к себе".
- Президент обратился к западным партнерам, заявив, что если те не закроют небо, будут нести ответственность за последствия. "Гуманитарное обязательство мира - реагировать".
- Вопрос предоставления самолетов - технический. Их надо перебросить из Польши на американскую базу, но это не делают.
- Удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву. Эвакуированы 1600 человек. Из Дымера, Ирпеня, Ворзеля, эвакуировали 18 тысяч человек. Сегодня будет продолжена работа по эвакуации.
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