Единовременную материальную помощь от правительства Украины в размере 6 500 гривен получат те жители страны, которые лишились работы из-за войны в Украине, которую начала РФ 24 февраля. Получить денежную помощь смогут жители только некоторых областей, включая столицу Украины.

Через приложение "еПідтримка" будет доступна данная выплата в таких областях:

