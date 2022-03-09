6500 гривен во время войны будут платить жителям определенных областей [ Редактировать ]
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Единовременную материальную помощь от правительства Украины в размере 6 500 гривен получат те жители страны, которые лишились работы из-за войны в Украине, которую начала РФ 24 февраля. Получить денежную помощь смогут жители только некоторых областей, включая столицу Украины.
Через приложение "еПідтримка" будет доступна данная выплата в таких областях:
- Волынская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская и сам Киев;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
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