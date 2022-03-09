Враг пытается перегруппировываться - Арестович [ Редактировать ]
Российские вражеские войска предпринимают попытки перегруппироваться на территории Украины, однако безрезультатно.
Об этом сообщает Алексей Арестович в дневном брифинге 9 марта.
"Агрессор использует паузу для перегруппировки, накопления сил и попытки продвигаться по определенным главным направлениям - Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев", - заявил советник руководителя Офиса президента.
Арестович добавил, что врагу это не удается, потому что наши силы обороны наносят мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары, не давая возможности противнику продвигаться.
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