В Минобороны России признали, что в Украине воевали срочники [ Редактировать ]
В Минобороны России признали, что в Украине воевали воннослужащие-срочники. Об этом сообщает РБК.
"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС РФ, участвующих в проведении "спецоперации в Украине". Практически все они уже выведены на территорию России... Предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - заявил предстатель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее российские власти заявляли, что в Украине воюют только контрактники.
Напомним, что по данным Генштаба, российская армия потеряла в Украине убитыми более 12 000 человек.
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