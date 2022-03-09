В Минобороны России признали, что в Украине воевали воннослужащие-срочники. Об этом сообщает РБК.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС РФ, участвующих в проведении "спецоперации в Украине". Практически все они уже выведены на территорию России... Предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - заявил предстатель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее российские власти заявляли, что в Украине воюют только контрактники.

Напомним, что по данным Генштаба, российская армия потеряла в Украине убитыми более 12 000 человек.