Четырнадцатый день войны: в Генштабе заявили о потерях врага [ Редактировать ]
Фото: Макс Левин
Российско-оккупационные войска терпят колоссальные потери в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Боевые потери орков за 14 дней войны:
- Личный состав - Более 12 000 человек;
- Танки - 317;
- Боевые бронированные машины – 1 070;
- Артиллерийские системы - 120;
- РСЗО - 56;
- Системы ПВО - 28;
- Самолеты – 49;
- Вертолеты - 81;
- Автомобильная техника - 482;
- Легкие скоростные катера – 3;
- Цистерны из ППМ - 60;
- БПЛА - 7.
Данные уточняются.
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