Эвакуационная колонна из Энергодара идет в Запорожье (видео) [ Редактировать ]
Из Энергодара вывозят жителей
Эвакуационная колонна из Энергодара идет в Запорожье. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Напомним, что эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана российскими оккупантами.
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