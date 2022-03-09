Российским пилотам могут умышленно портить парашюты – разведка [ Редактировать ]
Главное управление разведки Министерства обороны Украины выразило сомнения в желании российского военно-политического командования сохранить жизнь своих армейцев.
Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.
Разведка отметила, что у сбитых над Украиной российских летчиков слишком часто не раскрываются парашюты. В частности, недавно отечественные силы ПВО сбили вражеский самолет, пилот катапультировался, но погиб.
"Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленное неправильное сложение перед вылетом", – отметили в ГУР.
Украинские разведчики предполагают, что российское руководство сознательно пошло на такой шаг. Главный мотив – не допустить публичных свидетельств армейцев РФ о военных преступлениях против мирных жителей Украины.
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