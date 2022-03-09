Воздушные силы назвали потери оккупантов за последние дни [ Редактировать ]
Украинские военные назвали количество уничтоженных единиц российской авиации по состоянию на 9 марта - всего было сбито 56 самолетов и 82 вертолета.
Об этом сообщает командование Военно-воздушных сил Украины.
По данным армейцев, за последние двое суток 8-9 марта средствами противовоздушной обороны было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных Сил и Киевской области.
Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов также есть подтверждение на две сбитые крылатые ракеты.
Штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил по разным стратегическим направлениям продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.
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