Из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области погибли две женщины и два ребенка [ Редактировать ]
В ночь с 9 на 10 марта в результате очередного обстрела села Слобожанское Изюмского района погибли четыре человека - 2 женщины и 2 ребенка. Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.
Российские оккупанты обстреливали жилые дома. Так один из вражеских снарядов попал в частный дом, после чего он разрушился. Люди погибли под завалами. При этом 5-летней девочке удалось выжить.
У ребенка были травмы, поэтому девочку сразу же госпитализировали в Первомайскую больницу.
Для поиска тел погибших сегодня планируется привлечение подразделений ГСЧС.
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