Оккупанты специально бомбили роддом в Мариуполе. Таким образом, российские военные начали реализовывать сирийско-чеченскую тактику, которая заключается в терроре мирных жителей.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Россияне, не имея возможности преодолеть наши Вооруженные силы и терроборону и народ на поле боя, начали реализовывать свою любимую сирийско-чеченскую тактику. Она заключается в терроре гражданского населения. Это то, что они способны сейчас делать, потому что воевать на поле боя с Вооруженными силами у них не очень получается. Начались невыборочные удары по гражданским кварталам. Вчера по роддому в Мариуполе они били специально. Они считали, что там националисты сидят", - сказал он.

По словам Арестовича, этот удар по роддому поставил символическую точку первого этапа кампании.