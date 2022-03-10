Россияне целенаправленно бомбили роддом в Мариуполе - Арестович [ Редактировать ]
Оккупанты специально бомбили роддом в Мариуполе. Таким образом, российские военные начали реализовывать сирийско-чеченскую тактику, которая заключается в терроре мирных жителей.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Россияне, не имея возможности преодолеть наши Вооруженные силы и терроборону и народ на поле боя, начали реализовывать свою любимую сирийско-чеченскую тактику. Она заключается в терроре гражданского населения. Это то, что они способны сейчас делать, потому что воевать на поле боя с Вооруженными силами у них не очень получается. Начались невыборочные удары по гражданским кварталам. Вчера по роддому в Мариуполе они били специально. Они считали, что там националисты сидят", - сказал он.
По словам Арестовича, этот удар по роддому поставил символическую точку первого этапа кампании.
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