"Мы на Украину не нападали": что заявил Лавров после переговоров с Кулебой (видео) [ Редактировать ]
Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели первые переговоры после начала российского вторжения в Украину. Договориться о прекращении огня стороны не смогли.
На пресс-конференции после встречи Лавров заявил, что "Россия не нападала на Украину" и допустил проведение прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. "Подробности" собрали главные заявления главы МИД РФ.
- "Нападение украинской стороны на "ДНР" и "ЛНР" планировалось уже на этот месяц".
- "Военная операция" была необходима для предотвращения украинского нападения на Россию".
- "Что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны. На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали".
- "Западные страны, поставляя летальное оружие на Украину, действуют опасно".
- "Мы подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе".
- Роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона "Азов".
- "Россия потребует ответа, как можно объяснить биологическую деятельность США в Украине".
- "Западу от Украины нужно только, чтобы эта страна работала против всего русского".
- "Россия не хочет отказать украинскому народу в безопасности и готова обсуждать гарантии государству вместе с гарантиями безопасности Европе и РФ".
- Из Украины "давно делали "анти-Россию" и формировали из нее "активнейшим образом плацдарм для подрыва всего русского". "Это была часть большой геополитической игры".
- РФ хочет видеть Украину "демилитаризованной, дружественной, без запрета на русский язык".
- "Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта, даст ответ".
- "Переговоры с Украиной в Беларуси безальтернативны".
- "На переговорах с главой МИД Украины никто не собирался договариваться о прекращении огня".
- "Путин не отказывается от встречи с Зеленским и, надеюсь, когда-то такая необходимость возникнет".
Напомним, что на переговорах в Турции стороны не смогли достичь решения по прекращению огня, констатировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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