Зеленский поговорил с Джонсоном, Макроном и Шольцем: итоги [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что антивоенная коалиция скоро станет намного сильнее. Об этом он поговорил с Джонсоном, Макроном и Шольцем.
"Вчера говорил с Шольцом и Макроном. Почувствовал в разговоре с Джонсоном, что наша антивоенная коалиция станет в разы сильнее. А значит, и давление на Россию ради мира станет сильнее", - сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что от партнеров он ждет решений, которые будут основываться на реальности.
"Нам важна конкретика. Мы боремся за всех на континенте, поэтому хотим от партнеров такие решения, основанные на реальности, а не на декларациях или абстрактных рассуждениях", - подчеркнул Зеленский.
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