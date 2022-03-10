"Он пришел говорить, а не решать": Кулеба прокомментировал переговоры с Лавровым [ Редактировать ]
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В четверг, 10 марта, в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. В своем Twitter Дмитрий Кулеба прокомментировал их разговор и отметил, что его российских коллега приехал на встречу "говорить, а не решать".
"В нашей встрече я настаивал на необходимости срочно разрешить Мариуполю гуманитарную помощь и круглосуточное прекращение огня. К сожалению, министр иностранных дел Лавров, похоже, пришел говорить, а не решать. Надеюсь, он передаст просьбы Украины в Москву", - написал глава МИД.
Напомним, что на переговорах в Турции стороны не смогли достичь решения по прекращению огня, констатировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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