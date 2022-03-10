Рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС: Макрон сделал заявление [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта. Об этом сообщает BFMTV.
Отвечая незадолго до начала европейского саммита на вопрос о вступлении Украины в ЕС, Эммануэль Макрон заявил, что он не может выступать за такое решение.
Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю.
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