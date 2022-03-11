Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может использовать биологическое и химическое оружие против украинцев. Обвинения Москвы всегда говорят о ее планах.

Он напомнил, что РФ использовала запрещенное оружие в других странах.

"Они обвиняют нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах россии, посмотри, в чем россия обвиняет других", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на это способны, они этого хотят".

"Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же. Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались, и сами будут делать еще, снова и снова, если их не остановить", - заявил он.