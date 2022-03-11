У міноборони рф заявили, що українські та американські біо-інженери розробили біологічну зброю

Брехня росіян щодня стає стає дедалі зухвалішою та цинічною. Навіть не зрозуміло, на кого вона розрахована. Вочевидь, лише на одурманеного пропагандою "внутрішнього споживача".

В той час як весь світ з жахом дивиться на терор, який федерація влаштовує в Україні, кремль удар по пологовому будинку у Маріуполі називає "ліквідацією радикалів".

Або ще приклад шизофренічної брехні: у міноборони рф заявили, що українські та американські біо-інженери розробили біологічну зброю - кілька штамів... пташиного грипу.

І заразили ним птахів у Херсонському заповіднику, якого, до речі, ніколи не існувало, та відправили їх у росію - заражати громадян. Якою ще маячнею годують росіян? Новини з паралельної реальності аналізували наші кореспонденти.