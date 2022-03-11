Брехня росіян стає дедалі зухвалішою: яку маячню розповідають пропагандисти [ Редактировать ]
Брехня росіян щодня стає стає дедалі зухвалішою та цинічною. Навіть не зрозуміло, на кого вона розрахована. Вочевидь, лише на одурманеного пропагандою "внутрішнього споживача".
В той час як весь світ з жахом дивиться на терор, який федерація влаштовує в Україні, кремль удар по пологовому будинку у Маріуполі називає "ліквідацією радикалів".
Або ще приклад шизофренічної брехні: у міноборони рф заявили, що українські та американські біо-інженери розробили біологічну зброю - кілька штамів... пташиного грипу.
І заразили ним птахів у Херсонському заповіднику, якого, до речі, ніколи не існувало, та відправили їх у росію - заражати громадян. Якою ще маячнею годують росіян? Новини з паралельної реальності аналізували наші кореспонденти.
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