Оккупанты обстреляли Оскольский психоневрологический интернат [ Редактировать ]
Оккупанты обстреляли Оскольский психоневрологический интернат. Там находились 330 человек. Из них малоподвижных - 50. Количество пострадавших уточняется, сообщают в Харьковской ОГА.
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