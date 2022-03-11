Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассказал подробности падения беспилотника в Загребе. Он заявил, что российский беспилотный летательный аппарат прилетел из Венгрии, а оттуда следовал из Румынии.

Об этом сообщает Dnevnik.hr.

"Мы не можем точно сказать, почему это произошло, была ли ошибка или потеря управления. Несколько минут он пролетел над Хорватией, а затем разбился в Загребе. Хорошо, что никто не пострадал и что он упал в месте, где нет ни домов, ни зданий", - рассказал премьер.

Он отметил, что сейчас все службы проводят расследование данного инцидента.

"Мы связались с украинской стороной, чтобы узнать, есть ли у них информация о том, как беспилотник долетел до Загреба", - добавил Пленкович.