Падение российского беспилотника в Загребе: появились подробности [ Редактировать ]
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассказал подробности падения беспилотника в Загребе. Он заявил, что российский беспилотный летательный аппарат прилетел из Венгрии, а оттуда следовал из Румынии.
Об этом сообщает Dnevnik.hr.
"Мы не можем точно сказать, почему это произошло, была ли ошибка или потеря управления. Несколько минут он пролетел над Хорватией, а затем разбился в Загребе. Хорошо, что никто не пострадал и что он упал в месте, где нет ни домов, ни зданий", - рассказал премьер.
Он отметил, что сейчас все службы проводят расследование данного инцидента.
"Мы связались с украинской стороной, чтобы узнать, есть ли у них информация о том, как беспилотник долетел до Загреба", - добавил Пленкович.
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