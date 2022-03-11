Украина не собирается атаковать Беларусь, это провокация - СБУ [ Редактировать ]
Украина не собирается атаковать Беларусь, удар российской военной авиации по территории Республики - это провокация, чтобы втянуть белорусский народ в войну против Украины. Об этом сообщает СБУ.
"Прямо сейчас мы наблюдаем очередную провокацию врага! По нашим данным, он совершает ряд авиаударов по объектам, расположенным на территории Беларуси.
Цель ясна - обвинить в провокациях Украину и окончательно втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну!
В то же время официально заявляем: украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь!
Обращаемся к белорусскому народу – не дайте использовать себя в преступной войне!
Вы ведь никогда не были оккупантами и убийцами! Не становитесь ими и сейчас ради интересов Кремля!"
Напомним, что Россия готовит серию провокаций, чтобы заставить Беларусь вступить в войну против Украины.
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