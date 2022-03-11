Самолеты РФ ударили по Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины (видео) [ Редактировать ]
Владимир Путин и Александр Лукашенко спланировали вооруженную провокацию против народа Беларуси, с целью оправдать втягивание Беларуси в войну против Украины.
В 14:40 группа из двух самолетов РФ нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.
Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ.
Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица" в Ривненской области. Такая атака и действия россиян на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией.
Эту информацию подтверждает Командование украинских Военно-воздушных сил.
Напомним, что Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС.
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