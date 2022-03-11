Украина не собирается атаковать Беларусь, удар российской военной авиации по территории Республики - это провокация, чтобы втянуть белорусский народ в войну против Украины. Об этом заявил советник главы офисе президента Украины Алексей Арестович в видеобращении к белорусскому народу.

Уважаемые белорусы!... Мы не собираемся с вами воевать, а вы не должны дать себя втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют вполне сознательно... Мы за 15 дней уничтожили более 12 тыс. российских военных, не нужно вам попадать в это число. Этого не нужно Беларуси!