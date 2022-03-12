Российские войска обстреляли в Мариуполе мечеть. В ней прятались граждане Турции.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна российскими оккупантами. Там от обстрела прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", - говорится в сообщении.