В Мариуполе российские войска обстреляли мечеть с гражданами Турции [ Редактировать ]
Российские войска обстреляли в Мариуполе мечеть. В ней прятались граждане Турции.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.
"Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна российскими оккупантами. Там от обстрела прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", - говорится в сообщении.
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