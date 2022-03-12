ВСУ очистили от оккупантов 2 населенных пункта в Черниговской области [ Редактировать ]
ВСУ очистили от оккупантов 2 населенных пункта в Черниговской области.
Украинские защитники не дали российским возможности установить переправу и получили более 10 единиц вражеской техники.
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