В воскресенье утром, 13 марта, во Львове слышны звуки сирен о воздушной тревоге и звуки взрывов. Украинские системы противовоздушной обороны отработали по вражеским ракетам. Также взрывы слышались и в Ивано-Франковске. Об этом сообщает львовский депутат Игорь Зинкевич.

Около половины седьмого утра во Львове была отмена воздушной тревоги.

Во Львовской области слышали взрывы из информации от военных отработали ПВО по ракетам Сейчас все подразделения работают в полном военном режиме, вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области.

Также Зинкевич настоятельно призывает не распространять в сети видео и фото с передвижением сил ВСУ и позицией наших бойцов, чтобы информацией не воспользовались российские оккупанты.

В Ивано-Франковске сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, включались с половины четвертого ночи и до самого утра. Горожан призывали оставаться в укрытии или не подходить к окнам.