Войска России попытаются обойти Николаев, чтобы напасть на Одессу [ Редактировать ]
Войска России попытаются обойти Николаев, чтобы напасть на Одессу. Такое заявление сделали в Министерстве обороны Британии.
По данным разведки, военные пытаются оцепить украинскую армию на востоке со стороны Харькова и Мариуполя.
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