США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Также Штаты лишают Россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации". Изменение торгового статуса России позволит Конгрессу ввести тарифы на любые или все товары, импортируемые из России в США, включая икру, водку, фанеру и другие товары.

В своем выступлении президент США призвал прекратить нормальные торговые отношений с Россией. При этоми он снова повторил, что США не намерены воевать за Украину.

США не будут воевать с Россией в Украине, это грозило бы третьей мировой, но защитят территорию НАТО.

При этом он сказал, что Россия "заплатит серьезную цену", если применит в Украине химическое оружие.