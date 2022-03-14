Сиднейский оперный театр

Власти Австралии объявили о новых санкциях в отношении 33 "российских олигархов, известных бизнесменов и близких членов их семей". Об этом говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

Среди тех, кого включили в санкционные списки - владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, глава "Транснефти" Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Весь список на сайте МИД Австралии не приводится. Австралия считает, что подпавшие под санкции россияне "накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России". Она поддержала санкции Канады, Евросоюза, Новой Зеландии, Великобритании и США в отношении "ключевых российских лиц".

МИД Австралии отмечает, что за последние дни ввел больше 460 санкций. Под ограничения в том числе попали российские банки, высокопоставленные политики и чиновники, включая президента Владимира Путина.