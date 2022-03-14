Оккупанты намерены подорвать боеприпасы на Запорожской АЭС - "Энергоатом" [ Редактировать ]
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Захватившие Запорожскую АЭС российские оккупанты намерены подорвать боеприпасы. Причем прямо напротив энергоблока.
Об этом сообщают Telegram "Энергоатома".
"В ближайший час время оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что россияне намерены подрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции.
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