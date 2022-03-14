Украинская студия GSC Game World услышала просьбу фанатов игровой серии S.T.A.L.K.E.R. и изменила название грядущего проекта в украинском стиле.

Грядущий проект S.T.A.L.K.E.R. 2 поменял название под украинскую транслитерацию. Разработчики изменили написание города Чернобыль в названии игры на Chornobyl. Ранее название использовало русскую транслитерацию Chernobyl.

Таким образом полное название игры теперь звучит в украинском стиле: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Нейминг уже изменен в Steam. Позже игру переименуют на других площадках и поменяют название постеров, которые еще содержат старое название.

Игра планируется к выходу в декабре 2022 года. Но в связи с вторжением россии в Украину проект могут отложить.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли секретное послание от Тараса Шевченко.