На Донецком направлении ВСУ уничтожили около ста оккупантов [ Редактировать ]
На Донецком направлении украинские бойцы уничтожили около 100 российских оккупантов. Об этом сообщило Оперативно-тактическое командование "Восток".
По состоянию на 17:00 14 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении. В ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.
Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и два взвода пехоты.
Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.
Понеся потери батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступила.
Напомним, что ВСУ уничтожили российского полковника, командира 12 инженерной бригады.
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