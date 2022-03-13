В Донецкой области горит Авдеевский коксохимический завод. Издание "Страна" со ссылкой на народного депутата и экс-директора Авдеевского коксохима Мусу Магомаева сообщает, что 13 марта оккупанты обстреляли предприятие.

Выведена из строя ТЭЦ. Жертв нет. В Telegram-каналах публикуют фото из Авдеевки. Над заводом поднимается дым.

Напомним, что утром 13 марта в "ДНР" заявили о начале штурма Авдеевки - города к западу от Донецка, подконтрольного Украине. В Авдеевке находится крупнейший в Европе коксохимический завод.