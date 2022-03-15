Повітряний міст для українських біженців, які зараз перебувають у Молдові. Найближчими днями Німеччина літаками вивезе з країни дві з половиною тисячі людей. Які ще країни готові допомогти Молдові, яка вже не справляється з напливом біженців? І про що Шольц та Макрон півтори години говорили з Путіним телефоном? Тетяна Логунова розкаже.