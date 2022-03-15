Німеччина вивезе з Молдови дві з половиною тисячі біженців [ Редактировать ]
Повітряний міст для українських біженців, які зараз перебувають у Молдові. Найближчими днями Німеччина літаками вивезе з країни дві з половиною тисячі людей. Які ще країни готові допомогти Молдові, яка вже не справляється з напливом біженців? І про що Шольц та Макрон півтори години говорили з Путіним телефоном? Тетяна Логунова розкаже.
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