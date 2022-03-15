У ПАРЄ скликали позачергову сесію через напад росії на Україну [ Редактировать ]
Зібратися у Страсбурзі депутати майже пів сотні європейських країн планували наприкінці квітня. Та напад росії на Україну вніс у розклад корективи. У ПАРЄ скликали позачергову сесію. Прибули на неї й українські парламентарі. Як вони себе назвали - жіночий батальйон з 10 осіб. Ціль - добитися аби росію нарешті вигнали з ПАРЄ.
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