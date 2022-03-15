Переговоры России и Украины возобновились после паузы [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Сегодня, 15 марта, возобновились переговоры России и Украины. Накануне они были поставлены на техническую паузу.
"Уже продолжаются (переговоры, - ред)", - отметил участник украинской делегации Давид Арахамия.
Также сообщается, что члены украинкой делегации пока воздерживаются от других комментариев.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, а также премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша 15 марта посетят Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их делегация уже пересекла украинскую границу на поезде, сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик