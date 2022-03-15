Россия запретила въезд премьер-министру Канады [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против премьер-министра Канады Джастина Трюдо и еще 313 чиновников страны. Таким образом, всем им запрещен въезд на территорию рф.
Об этом сообщает пресс-служба МИД рф.
По информации ведомства, в так называемый "черный список" лиц, невъездных в Россию, кроме Трюдо попали министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Анита Ананд.
Кроме того, среди попавших под российские санкции большинство депутатов канадского парламента.
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