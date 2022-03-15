Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против премьер-министра Канады Джастина Трюдо и еще 313 чиновников страны. Таким образом, всем им запрещен въезд на территорию рф.

Об этом сообщает пресс-служба МИД рф.

По информации ведомства, в так называемый "черный список" лиц, невъездных в Россию, кроме Трюдо попали министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Анита Ананд.

Кроме того, среди попавших под российские санкции большинство депутатов канадского парламента.