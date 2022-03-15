Враг нанес удар по Виноградарю [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
Во вторник, 15 марта, русские фашисты нанесли удар по киевскому микрорайону Виноградарь.
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