Велика Британія відкриває нову схему прийому втікачів з України: подробиці нововведення [ Редактировать ]
Велика Британія відкриває нову схему прийому втікачів з України.
Це не біженство в офіційному значенні. Бо біженцям за законом не можна повертатися на батьківщину протягом 5 років.
Нова програма - це можливість для тих українців, які не мають родичів в Британії. Кожен з втікачів повинен буде знайти собі спонсора - людину, яка готова надати безкоштовне житло в Королівстві.
Світлана Чернецька розповість подробиці нововведення.
по теме
Скільки людей вже приїхали до Німеччини і скільки ще очікують? Тетяна Логунова розкаже.
Домівки для України. Так назвали нову програму прийому втікачів. Поки дуже мало інформації як вона працюватиме на практиці.
Із одним із таких добровольців поспілкувалася наша Світлана Чернецька.
Німці терміново шукають викладачів зі знанням української мови і просять українських жінок бути пильними
Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании