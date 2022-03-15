Велика Британія відкриває нову схему прийому втікачів з України.

Це не біженство в офіційному значенні. Бо біженцям за законом не можна повертатися на батьківщину протягом 5 років.

Нова програма - це можливість для тих українців, які не мають родичів в Британії. Кожен з втікачів повинен буде знайти собі спонсора - людину, яка готова надати безкоштовне житло в Королівстві.

Світлана Чернецька розповість подробиці нововведення.