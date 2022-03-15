Зеленский выступил перед правительством Канады: главные заявления [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / Фото: Getty Images
Во вторник, 15 марта, президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед правительством и парламентом Канады. Выступление главы государства было посвящено войне в Украине, которую развязала россия.
Что сказал Зеленский представителям правительства и парламента Канады:
- рассказал о преступлениях, которые совершает поссия на украинской территории;
- подчеркнул, что российские оккупанты убили уже более 90 детей;
- заявил о недостаточном санкционном давлении на поссию;
- поблагодарил Канаду за поддержку Украины и помощь, но призвал еще больше ее усилить.
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