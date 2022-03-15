Росіяни збирають підписи на петицію про розпуск Думи [ Редактировать ]
Росіяни збирають підписи на петицію до Путіна та пропонують розпустити Думу. Усе через... ні, не напад на Україну, а блокування Інстаграм. "Роскомнадзор" прикриє соціальну мережу вже з цього понеділка. І на таке рішення влади, російське суспільство відреагувало гостро, навіть активніше, ніж на закриття ІКЕА. Більше - дивіться далі.
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Ну ось і все. Для росіян настав чорний день - заблокували Інстаграм. Стільки сліз та розпачу ця мережа ще напевно не бачила.
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