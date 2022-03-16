В ГСЧС зафиксировали случаи, когда посторонние лица пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС.

Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

"Речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные лица просят предоставить в качестве благотворительной помощи. Для этого лицо осуществляет телефонные звонки в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляется родственником сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Там отметили, что понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, "с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций".

"Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников", - пояснили в ведомстве.

"ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей! Просим быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительные органы!", - предупредили в ГСЧС.