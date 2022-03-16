Украинцев предупредили, что неизвестные лица пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС [ Редактировать ]
В ГСЧС зафиксировали случаи, когда посторонние лица пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС.
Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
"Речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные лица просят предоставить в качестве благотворительной помощи. Для этого лицо осуществляет телефонные звонки в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляется родственником сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.
Там отметили, что понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, "с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций".
"Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников", - пояснили в ведомстве.
"ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей! Просим быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительные органы!", - предупредили в ГСЧС.
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