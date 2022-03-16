В школах Киева возобновят учебный процесс [ Редактировать ]
Киевские школьники постепенно готовятся к возобновлению образовательного процесса. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме. Об этом сообщает директор Департамента образования и науки Киева Елены Фиданян.
Она отметила, что директора всех школ получили четкую инструкцию, какие платформы можно использовать (о чем уже сообщено ученикам и их родителям) и какова цель привлечения учеников.
"Основная задача - мягко вводить школьников в обучение, восстанавливать процесс повторения знаний и получения новых. Такие подготовительные мероприятия станут хорошей основой для возобновления образовательного процесса", - сказала Фиданян.
Также, по ее словам, для юных киевлян в дистанционном формате возобновили работу секции Киевской МАН и кружки Киевского Дворца детей и юношества.
Сейчас педагоги Киевской МАН проводят индивидуальные онлайн консультации с воспитанниками, которые готовятся к участию в 3-м всеукраинском этапе Конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.
Также продолжается подготовка к участию в международных мероприятиях и прием конкурсных работ.
Вместе с тем Киевский Дворец детей и юношества предлагает посетить онлайн мастер-классы по народному творчеству, тренинги по кризисной психологии, лайфаки по медиаграмотности, студию актерского мастерства, овладеть навыками социальных коммуникаций.
Ранее сообщалось, что ВНО для поступающих в 2022 году не будет.
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