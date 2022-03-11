ВНО для поступающих в 2022 году не будет [ Редактировать ]
Внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступающих в 2022 году не будет. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет
Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО.
Ранее Шкарлет заявлял, что за 11 дней войны было уничтожено более 200 школ.
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