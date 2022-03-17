Под Харьковом обстреляли Мерефу: разрушен центр города (видео) [ Редактировать ]
Под Харьковом российские оккупанты нанесли удар по городу Мерефа. В центре города бушевал пожар, уничтожена школа и дом культуры, повреждены дома.
По предварительным данным, обошлось без жертв среди мирного населения, есть потери среди военных.
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