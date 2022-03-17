"В Украине уже нет мест, где отсутствует явная военная угроза" - Монастырский [ Редактировать ]
В Украине уже нет безопасных мест, где можно переждать вторжение России. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава МВД Денис Монастырский.
В Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня есть повсюду.
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