Что нужно знать о сиренах в Киеве: сколько есть времени, чтобы добежать до укрытия

Почему сирену включают так часто, но «ничего не происходит»? Почему ее слышно не во всех районах Киева, хотя уведомления от КГГА приходят? Сколько времени после сигнала, чтобы добежать из дома до укрытия?