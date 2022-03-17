Власти Канады закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Решение принято из-за поддержки белорусскими властями вторжения России в Украину. Ранее аналогичные меры были приняты для российских самолетов.

"В рамках комплекса экономических мер против прямых сторонников Российской Федерации и ее вторжения в Украину мы закрыли территориальное воздушное пространство Канады для белорусских авиаперевозчиков и самолетов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства транспорта Канады в Twitter.