Канада закрыла воздушное пространство для Беларуси [ Редактировать ]
Власти Канады закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Решение принято из-за поддержки белорусскими властями вторжения России в Украину. Ранее аналогичные меры были приняты для российских самолетов.
"В рамках комплекса экономических мер против прямых сторонников Российской Федерации и ее вторжения в Украину мы закрыли территориальное воздушное пространство Канады для белорусских авиаперевозчиков и самолетов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства транспорта Канады в Twitter.
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