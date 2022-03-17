Под Николаевом враг в панике оставил забитый боеприпасами грузовик (фото) [ Редактировать ]
В Николаевской области, во время зачистки одного из населенных пунктов от российских оккупантов, пограничники с морпехами захватили интересный трофей.
Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Враг настолько быстро убегал от украинских защитников, что оставил грузовик, полностью забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия.
Трофеи передали подразделениям ВСУ, которые пообещали вернуть все пули захватчикам, но способом, который им не понравится.
"Пограничники с собратьями из других составляющих Сил обороны Украины продолжают очищать украинскую землю от рашистской нечисти", - написали в ГПС.
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