В Николаевской области, во время зачистки одного из населенных пунктов от российских оккупантов, пограничники с морпехами захватили интересный трофей.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Враг настолько быстро убегал от украинских защитников, что оставил грузовик, полностью забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия.



Трофеи передали подразделениям ВСУ, которые пообещали вернуть все пули захватчикам, но способом, который им не понравится.

"Пограничники с собратьями из других составляющих Сил обороны Украины продолжают очищать украинскую землю от рашистской нечисти", - написали в ГПС.