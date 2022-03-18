Владимира Зеленского и народ Украины выдвигают на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в обращении европейских политиков, адресованному Нобелевскому комитету.

Так, авторами инициативы выступили как действующие, так и бывшие министры и депутаты стран Европы.

В своем письме они просят комитет продлить срок для выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года. Эта мера понадобилась потому, что прием заявок уже фактически закрыт, и без решения о продлении новые кандидаты не смогут попасть в число номинантов на премию.