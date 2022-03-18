Мэр Луцка просит жителей отселиться как можно дальше от завода [ Редактировать ]
Мэр Луцка Игорь Полищук после ракетного удара оккупантов по району аэропорта во Львове обратился к местным жителям с просьбой отселиться как можно дальше от авиаремонтного завода
Все вы знаете, что у нас в Луцке есть завод "Мотор". И к большому сожалению он тоже находится в зоне риска. Мы не знаем, будет удар или не будет. Но сегодняшние события показывают нам, что это может произойти.
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