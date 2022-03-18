Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал угрозы российского президента путина применить ядерное оружие в ответ на закрытие неба "немножко фантастическим сюжетом". Поскольку война для рф будет в сто раз разрушительной в случае использования такого оружия.

"Немного фантастический сюжет. Мы думаем, что все-таки подойдем к мирному соглашению, потому что война для России будет в сто раз разрушительной в случае применения ядерного оружия. В принципе, было бы желание, чтобы европейским политикам перестало казаться, что это очень сильная угроза. Пусть примут какое-нибудь ответственное решение. Закрыли небо - мирные граждане не умирают. Дальше война? Хорошо, война. Но тогда война между армиями, пусть россия докажет, что умеет воевать. Закройте небо, пусть ребята спустятся на землю", - отметил Подоляк.