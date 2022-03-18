Украинцев предупреждают об опасной мошеннической SMS-рассылке [ Редактировать ]
Украинцев предупреждают об опасной мошеннической SMS-рассылке. Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает о новом виде телефонного мошенничества.
Украинцам начало поступать сообщение на телефон с текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" и ссылкой.
Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет сломлен.
В реальном сообщении от вашего банка о начислении помощи не будет никаких ссылок.
Будьте внимательны! Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 грн через приложение "Дія", ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь. Настоящее уведомление о начислении денег не содержит ссылок, а только текстовую информацию.
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